Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking | La ex minacciata aggredita e umiliata

Enrico Varriale, noto volto televisivo, è stato condannato a 10 mesi di reclusione per stalking nei confronti dell'ex: minacce, aggressioni e umiliazioni hanno segnato questa dolorosa vicenda. L'avvocata della vittima sottolinea con fermezza che nulla può giustificare una relazione basata su controllo e violenza, ribadendo l'importanza di tutelare le vittime e di contrastare con decisione comportamenti così gravi. Continua a leggere.

Condannato Enrico Varriale, il commento dell'avvocata della vittima: "Nessun "dispiacere", nessun preteso "amore" può giustificare una relazione che si fonda sul controllo, sull'intimidazione, sull'umiliazione e sulla violenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

