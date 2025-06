Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking e lesioni | ‘Si è difesa due volte’

Enrico Varriale, noto ex giornalista sportivo della Rai, si trova ora al centro di una delicata vicenda giudiziaria: condannato a 10 mesi di carcere per stalking e lesioni alla sua ex compagna. La sentenza, sospesa in attesa di eventuali ricorsi, prevede anche un percorso di recupero presso strutture dedicate. La vicenda ha acceso il dibattito sulla tutela delle vittime e sulla giustizia nei casi di maltrattamenti.

Il tribunale monocratico di Roma ha condannato l’ex giornalista sportivo della Rai, Enrico Varriale, a 10 mesi di reclusione per i reati di stalking e lesioni ai danni della sua ex compagna. La pena, sospesa in attesa di eventuali ricorsi, include anche l’obbligo per Varriale di seguire un percorso periodico presso strutture dedicate al recupero degli uomini maltrattanti. La richiesta del PM e la decisione del giudice. Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero aveva richiesto una pena più severa, proponendo due anni di reclusione. Il giudice, al termine del processo, ha tuttavia optato per una condanna a 10 mesi, riconoscendo comunque la piena responsabilità penale dell’imputato per i fatti contestati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking e lesioni: ‘Si è difesa due volte’

