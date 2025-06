Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking e lesioni a una donna

L’ex giornalista sportivo Enrico Varriale si trova ora sotto i riflettori per una condanna di 10 mesi di reclusione, riconosciuto colpevole di stalking e lesioni. La sentenza, emessa dal giudice di Roma, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, imponendo anche un percorso di recupero. Durante il processo, la donna...

L’ex giornalista sportivo della Rai, Enrico Varriale, è stato condannato a 10 mesi di reclusione per stalking e lesioni. La sentenza è stata pronunciata dal giudice del tribunale monocratico di Roma che ha accolto solo in parte la richiesta dell’accusa, che aveva invocato una pena di due anni. Oltre alla condanna, Varriale dovrà partecipare periodicamente a un percorso per uomini autori di violenza contro le donne. Durante il processo, la donna coinvolta ha raccontato episodi di violenza fisica e psicologica: “Mi ha dato uno schiaffo che mi ha fatto cadere. Peso 47 chili, è facile farmi male”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking e lesioni a una donna

In questa notizia si parla di: enrico - varriale - condannato - mesi

Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking: “La ex minacciata, aggredita e umiliata” - Enrico Varriale, noto volto televisivo, è stato condannato a 10 mesi di reclusione per stalking nei confronti dell'ex: minacce, aggressioni e umiliazioni hanno segnato questa dolorosa vicenda.

Enrico #Varriale condannato a 10 mesi per stalking e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna Vai su X

ULTIM'ORA - Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking: “La ex minacciata, aggredita e umiliata” Vai su Facebook

Stalking, giornalista Enrico Varriale condannato a 10 mesi; Il giornalista Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking nei confronti della ex; Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking: La ex minacciata, aggredita e umiliata.

Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking e lesioni a una donna - L’ex giornalista sportivo della Rai, Enrico Varriale, è stato condannato a 10 mesi di reclusione per stalking e lesioni. Scrive ilfattoquotidiano.it

Enrico Varriale, lesioni e stalking alla ex: il giornalista condannato a 10 mesi. L'avvocato: «Solo decine di messaggi» - Il giornalista televisivo era imputato per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. Segnala msn.com

Enrico Varriale condannato per stalking: 10 mesi con pena sospesa - Il tribunale monocratico di Roma ha condannato a 10 mesi di reclusione, con pena sospesa, il giornalista televisivo Enrico Varriale, accusato di stalking ... Secondo msn.com