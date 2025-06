Enrico Varriale condannato a 10 mesi per lesioni e stalking alla ex la difesa | Le decine di messaggi erano per scusarsi

Scandalo nel mondo dello sport e dell'informazione: Enrico Varriale, noto giornalista televisivo, è stato condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa per stalking e lesioni alla ex compagna. La vicenda ha sollevato molte discussioni, soprattutto riguardo alle intenzioni dietro ai numerosi messaggi, che l'ex vicedirettore di Rai Sport sosteneva fossero semplici scuse. Una volta definitiva la condanna, il giudice ha disposto nei confronti del giornalista...

Il giornalista televisivo ed ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale è stato condannato dal tribunale di Roma a 10 mesi con pena sospesa per stalking e lesioni ai danni della ex compagna. Una volta che la pena sarà definitiva, il giudice ha disposto nei confronti del giornalista la.

