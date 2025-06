Enrico Casartelli presenta I tre gemelli imperfetti | un viaggio nell’imperfezione umana

Enrico Casartelli ci conduce in un affascinante viaggio tra le pieghe dell’anima umana con il suo nuovo romanzo, "I tre gemelli imperfetti". Un’opera che, con naturalezza e ironia, invita a riscoprire la bellezza delle nostre imperfezioni, trasformandole in forza narrativa. Preparati a immergerti in un racconto che sfida le convenzioni e celebra l’unicità di ogni fragilità. L’imperfezione, infatti, può rivelarsi la chiave per la vera trasformazione personale.

Enrico Casartelli torna in libreria con il suo nuovo romanzo I tre gemelli imperfetti – Un viaggio nell’anima dell’imperfezione, pubblicato da Robibook Edizioni. Uscito il 20 maggio 2025, il libro affronta con profondità e ironia il tema universale dell’imperfezione, invitando il lettore a riflettere su limiti, fragilità e trasformazioni personali. L’imperfezione come forza narrativa Nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Enrico Casartelli presenta I tre gemelli imperfetti: un viaggio nell’imperfezione umana

In questa notizia si parla di: imperfezione - enrico - casartelli - gemelli

Enrico Casartelli presenta 'I tre gemelli imperfetti – Un viaggio nell’anima dell’imperfezione': un invito a scoprire la bellezza dell’imperfezione Vai su X

Le imperfezioni che ci rendono unici: intervista a Enrico Casartelli, autore de Tre gemelli; Enrico Casartelli presenta ‘I tre gemelli imperfetti – Un viaggio nell’anima dell’imperfezione’; Enrico Casartelli presenta I tre gemelli imperfetti: un viaggio nell’imperfezione umana.

Le imperfezioni che ci rendono unici: intervista a Enrico Casartelli, autore de “Tre gemelli imperfetti” Riporta napolivillage.com: Sta in quel difetto che sfugge alla simmetria, nella crepa che racconta ...