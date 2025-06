Energiadi | il Comprensivo al terzo posto

L'Istituto Comprensivo di Codogno si è distinto ancora una volta, conquistando il terzo posto nella sfida nazionale “Energiadi”. Dopo il successo delle passate edizioni, la scuola ha deciso di ricandidarsi per dimostrare quanto entusiasmo e energia possano sprigionare giovani e comunità. Durante l’evento, svoltosi dal 9 all’11 maggio, studenti, famiglie e associazioni hanno dato il massimo pedalando per generare energia. Un risultato che riempie di orgoglio e testimonia il valore della collaborazione.

L’Istituto comprensivo di Codogno è arrivato terzo nella sfida nazionale “Energiadi”. "Visto il successo delle scorse edizioni, l’ultima due anni fa, la scuola ha voluto ricandidarsi alla gara tra scuole italiane e tra chi produce più energia pedalando (la manifestazione si è svolta dal 9 all’11 maggio e i risultati sono arrivati in questi giorni). "Studenti – ricorda l’insegnante di educazione fisica Vittorina Marusich –, famiglie, associazioni sportive e non solo, sono stati invitati a scuola per pedalare sulle Bike Energy System, posizionate nella palestra Ognissanti e l’invito è stato accolto di buon grado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it