EMPOLI Solidarietà in fiamme Distrutta la raccolta alimentare

Un episodio drammatico scuote Empoli: un vasto incendio ha distrutto il magazzino solidale gestito da Re.So, che per oltre 20 anni ha sostenuto le famiglie in difficoltà . Le fiamme, presumibilmente dolose, hanno devastato un punto di riferimento importante per la solidarietà locale. Un duro colpo per l’intera comunità , che ora si interroga su come ricostruire questa preziosa rete di aiuti. La solidarietà non si arrende e si mobilita per rispondere a questa emergenza.

EMPOLI (Firenze) Un vasto incendio nella notte tra mercoledì e giovedì ha devastato un magazzino comunale per la raccolta solidale di prodotti alimentari gestito dall’associazione Re.So, che da oltre 20 anni recupera merce per distribuirla alle famiglie in difficoltĂ . Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un rogo doloso. Scoppiato intorno alle 3, l’incendio sarebbe partito da alcuni cassonetti esterni alla struttura. Le fiamme avrebbero distrutto con il calore un vetro della porta d’ingresso per poi propagarsi nei locali del magazzino, rendendoli inagibili. L’incendio ha interessato circa 250 dei 700 metri quadrati complessivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - EMPOLI SolidarietĂ in fiamme. Distrutta la raccolta alimentare

A Empoli in fiamme i magazzini della raccolta alimentare dell’associazione Re.So. - Un incendio devastante ha colpito nella notte i magazzini della raccolta alimentare dell’Associazione Reso ad Empoli, distruggendo materiali e alimenti destinati a persone bisognose.

Empoli, 12 giugno 2025 – C'è il dubbio che possa essere doloso il rogo sviluppatosi questa notte presso i magazzini del centro per la raccolta solidale e la distribuzione del cibo Re.So. del Comune di Empoli nel quartiere Avane alla Vela Margherita Hack.

