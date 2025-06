Emozioni e spettacolo ricordano Alfredo Martini

Un tributo emozionante e coinvolgente dedicato ad Alfredo Martini, leggenda del ciclismo mondiale, ha animato le strade di Sesto Fiorentino. Cinque ore e mezzo di passione, sorrisi e ricordi si sono snodati lungo il circuito cittadino, con partenza e arrivo in Piazza Vittorio Veneto, portando al centro dell’attenzione la vita e il valore di un grande uomo. Un evento che ha saputo unire sport, memoria e comunità, rendendo omaggio a un vero protagonista.

Sesto Fiorentino, 12 giugno 2025 - Cinque ore e mezzo di spettacolo ed emozioni sul circuito cittadino di Sesto Fiorentino con partenza ed arrivo in Piazza Vittorio Veneto per ricordare Alfredo Martini personaggio indimenticabile del ciclismo mondiale che abitava a due passi dalla zona del traguardo. C’erano le due figlie Silvia e Milvia, il nipote Matteo, tra gli organizzatori principali con Dimitri Bessi della Pegaso Bike Service, di questa manifestazione alla quale tutti hanno dato sostegno e collaborazione, il Comune di Sesto, la Croce Viola, la Polizia Municipale, gli sponsor, le varie Associazioni, gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emozioni e spettacolo ricordano Alfredo Martini

