Emorragia fatale per Sueli. Inchiesta sull’accelerante.

Sueli Leal Barbosa è quasi certamente caduta su un fianco. E l’impatto violentissimo le ha provocato un’emorragia interna che non le ha lasciato scampo. È il primo parziale esito dell’ autopsia eseguita ieri sul corpo della quarantottenne brasiliana, che all’una del 5 giugno si è lanciata dal suo appartamento al quarto piano dello stabile di viale Abruzzi 64 per sfuggire alle fiamme innescate dal connazionale Michael Sinval Pereira. L’esame, che non avrebbe evidenziato segni sul cadavere che facciano pensare a un pestaggio precedente, dovrà anche accertare se la donna sia stata stordita o drogata per rallentarne o fiaccarne del tutto la capacità di reazione a un piano omicida che per la Procura ha "caratteristiche poco compatibili con un delitto d’impeto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it