Emiliano condannato | risarcimento danni di 25mila euro a un politico locale FdI | gli servirà a essere meno arrogante

La recente condanna di Michele Emiliano, con un risarcimento di 25mila euro a un politico locale FdI, mette in evidenza come anche i leader di rilievo possano cadere in trappole verbali. Tempi difficili non solo per la politica, ma anche nelle aule dei tribunali, dimostrando che l’arroganza può costare cara. Forse, questa vicenda servirà a Emiliano e a altri a riflettere su come comunicare con rispetto e umiltà .

Tempi duri, non solo politici, ma anche nelle aule del tribunale per il governatore della Puglia Michele Emiliano, che è stato condannato al pagamento di una multa di 1500 euro (pena sospesa) e a un risarcimento danni da 25mila euro nei confronti dell’ex consigliere comunale barese Luigi Cipriani. Al governatore di centrosinistra erano contestate le frasi pronunciate il 13 settembre 2018 durante una trasmissione tv. Commentando il comizio tenuto dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, davanti al circolo di Cipriani, avrebbe insinuato “l’esistenza di un legame tra Cipriani, il suo movimento politico e la criminalitĂ organizzata”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Emiliano condannato: risarcimento danni di 25mila euro a un politico locale. FdI: gli servirĂ a essere meno arrogante

