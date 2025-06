Emergenze sanitarie Si rinforza l’organico al pronto soccorso Spazio a sedici medici

In un contesto di emergenze sanitarie sempre più complesse, l’ospedale di Pistoia si prepara ad affrontare l’estate con una novità importante: l’incremento dell’organico al pronto soccorso. Con 16 medici in incarichi temporanei, l’obiettivo è rafforzare i reparti e garantire un’assistenza più efficace ai cittadini. Un passo cruciale per superare le sfide legate alle carenze di personale e assicurare un servizio tempestivo e di qualità.

PISTOIA Come ogni anno, ferie, pensionamenti e difficoltà di turnazioni, fanno presagire un’estate difficile per i pronto soccorso dell’area pistoiese. Le croniche carenze di personale, aggravate dai pensionamenti e da un ricambio generazionale che stenta a decollare, spingono l’Asl Toscana Centro ad adottare un provvedimento straordinario: 16 incarichi libero professionali della durata massima di sei mesi per potenziare l’organico nei reparti di emergenza. L’iniziativa arriva su richiesta del direttore del Dipartimento Emergenza e Area Critica. L’azienda ha quindi dato il via a una procedura semplificata per selezionare medici specializzati e specializzandi del penultimo e ultimo anno, purché abilitati alla professione e iscritti all’Ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emergenze sanitarie. Si rinforza l’organico al pronto soccorso. Spazio a sedici medici

In questa notizia si parla di: organico - pronto - soccorso - emergenze

*Casa di Comunità di Roseto: Marsilio, struttura necessaria per decongestionare i pronto soccorso* (REGFLASH) – L’Aquila, 9 giu. - Il presidente della regione, Marco Marsilio, ha visitato oggi il cantiere per la realizzazione della Casa della comunità di Roseto Vai su Facebook

Emergenze sanitarie. Si rinforza l’organico al pronto soccorso. Spazio a sedici medici; Pronto soccorso, resta l'emergenza: al de Lellis in arrivo 8 gettonisti; Una voce dall’interno dei Pronto Soccorso: ecco perché i medici oggi se ne vogliono andare.

Pronto soccorso, resta l'emergenza: al de Lellis in arrivo 8 gettonisti Riporta ilmessaggero.it: Il Pronto soccorso dell’ospedale de’ Lellis ancora in emergenza di organico, tanto da restare sorvegliato speciale da parte della Asl di Rieti che, stante il protrarsi della grave ...