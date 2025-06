Emergenza imprese | la sfida di trovare personale qualificato al Festival dell' Imprenditore

impresa, creando un ponte solido tra formazione e mercato del lavoro. Solo così potremo affrontare con successo le sfide del futuro e rilanciare la nostra economia. Perché investire nelle persone è il vero motore della crescita sostenibile.

"In questo momento la vera emergenza per chi fa impresa non sono solo le tasse o la burocrazia, ma la difficoltà crescente nel trovare personale qualificato. Le aziende cercano competenze, professionalità, voglia di mettersi in gioco, e troppo spesso non le trovano. Serve un cambio di passo radicale: bisogna investire seriamente e subito nella formazione, valorizzare il lavoro manuale e tecnico, costruire percorsi che avvicinino davvero scuola e impresa". Lo ha dichiarato il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, inaugurando la prima edizione del 'Festival dell'Imprenditore'. "L' intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di fare impresa, di gestire i processi, di entrare nei mercati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emergenza imprese: la sfida di trovare personale qualificato al Festival dell'Imprenditore

