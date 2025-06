Emergenza idrica a Giffoni | Ennesimo buco nell’acqua

Giffoni si trova di nuovo a fare i conti con un'emergenza idrica che mette a dura prova la quotidianità dei suoi cittadini. Giffoni Attiva denuncia con fermezza la gestione approssimativa dell’Amministrazione comunale, sottolineando come questa situazione si traduca in disagi ancora più pesanti per le famiglie già colpite. È giunto il momento di chiedere interventi concreti e una pianificazione efficace per tutelare il benessere di tutti.

Giffoni Attiva esprime forte preoccupazione e denuncia con fermezza la gestione approssimativa da parte dell'Amministrazione comunale dell'emergenza idrica che da diverse ore sta causando gravi disagi in numerose zone della città. Già dalle prime ore del mattino del 12 giugno, molte famiglie.

Pecoraro Scanio: a maggio è già emergenza idrica - A maggio, l'Italia si trova già di fronte a un'emergenza idrica allarmante. Pecoraro Scanio sottolinea la gravità della situazione, evidenziando che Agrigento, futura Capitale italiana della Cultura 2025, è costretta a dipendere da autobotti e a subire interruzioni nell'approvvigionamento di acqua potabile per lunghi periodi.

