Emergenza abitativa sgomberate due case occupate | assegnate a madri sole con figli malati

In un momento in cui l’emergenza abitativa si fa sentire sempre più forte, le recenti sgomberate rappresentano un passo importante verso soluzioni concrete. Due case, precedentemente occupate in modo abusivo in zona Sperone e Bonagia, sono state liberate e assegnate a famiglie in grave difficoltà, tra cui madri sole con figli malati. Nei nuclei beneficiari, si respira finalmente una speranza di stabilità e serenità per un domani migliore...

