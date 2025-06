Emanuele Di Paolantonio | dalla salvezza con Cento al legame con Andrea Costa

Emanuele Di Paolantonio ha affrontato e superato sfide epiche, dalla salvezza con Cento alla connessione speciale con Andrea Costa. Dopo un’annata ricca di emozioni e battaglie in Serie A2, il coach è stato riconfermato per altre due stagioni, consolidando il suo legame con la squadra e i tifosi. Coach, nel vostro percorso una partenza difficile, ma la passione e la determinazione hanno tracciato una strada luminosa verso il successo.

Dai playoff con l’ Andrea Costa alla salvezza centrata con Cento in serie A2. Un’altra stagione da ricordare per Emanuele Di Paolantonio, confermato sulla panchina centese per altre due stagioni dopo un’annata che lo ha visto lottare per mantenere un posto nella prossima serie A2. Ma il coach teramano (anche se ormai è più giusto definirlo imolese) ha sempre un pensiero per la sua Andrea Costa. Coach, nel vostro percorso una partenza difficile, con una vittoria nelle prime sette partite, prima di ingranare. "Siamo partiti un po’ a rilento, con una squadra nuova e uno staff nuovo. In più a fine dell’anno, come certificato dai numeri, ci siamo trovati a essere la squadra più giovane del campionato, con un roster costruito con uno dei budget più bassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net