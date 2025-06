Emanuel Angius Freestyle show a Premana

Adrenalina, acrobazie mozzafiato e solidarietà: non perdere l'evento più emozionante dell'estate a Premana! Sabato 14 giugno, il centro sportivo Don Antonio Pontiggia si trasformerà nel palcoscenico di Emanuel Angius, protagonista di uno spettacolo freestyle di motocross a supporto della Croce Rossa. Tre ore di pura adrenalina ti aspettano a partire dalle 15, per una giornata che unisce divertimento e impegno sociale. Il biglietto? Un piccolo gesto per una grande causa!

