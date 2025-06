Elodie in concerto a Napoli Gigi D’Alessio ospite sul palco dello Stadio Maradona

Un'emozione unica ha invaso il pubblico dello Stadio Maradona di Napoli durante la seconda tappa di “Elodie The Stadium Show”: Gigi D’Alessio, padrone di casa e icona della musica partenopea, ha fatto il suo ingresso sul palco, regalando un momento indimenticabile. Con tre classici del suo repertorio, ha sottolineato il legame profondo tra artista e fan, arricchendo una serata già magica. Eppure, questa sera ci aspetta ancora...

