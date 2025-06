Elodie fa ballare i 44 mila di Napoli è la prima donna a farlo | è una vertigine per chi fatica ad accettarlo

Elodie ha conquistato Napoli, riempiendo il Maradona con 44 mila fan entusiasti. La prima donna a portare così tanta energia e talento in scena, ha regalato uno spettacolo memorabile che ha lasciato tutti senza fiato, paragonabile alle grandi star internazionali. Un vero trionfo che segna un nuovo capitolo per l'artista e la musica italiana.

Sono 44 mila le persone che hanno riempito il Maradona di Napoli per Elodie e la cantante li ha ripagati con uno show che strizza l'ho alle grandi star americane.

Successo per The Stadium Show di Elodie al Maradona: è la prima donna a esibirsi a Napoli in uno show in cui celebra l'uguaglianza