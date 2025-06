Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari con Gaza mostrata la bandiera della Palestina nei concerti a San Siro - VIDEO

Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari si uniscono all'onda di solidarietà, esibendo la bandiera palestinese durante i loro concerti a San Siro, seguendo l'esempio di Vasco Rossi. Un gesto forte, che testimonia come il mondo della musica possa essere un ponte di speranza e impegno per la pace. In un momento così delicato, queste azioni diventano un messaggio potente di solidarietà e resistenza.

Gli artisti seguono l'esempio di Vasco Rossi, che nei suoi concerti si è appellato contro il genocidio a Gaza Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari a fianco della Palestina come Vasco Rossi. Gli artisti, impegnati questi giorni nei concerti a San Siro, si sono schierati a fianco di Gaza mostra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari con Gaza, mostrata la bandiera della Palestina nei concerti a San Siro - VIDEO

In questa notizia si parla di: concerti - gaza - elodie - pinguini

