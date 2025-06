Elodie bis al Palarescifina sarà in concerto anche il 24 novembre

L’entusiasmo del pubblico e la passione dei fan si infiammano ancora di più, pronti a vivere un’esperienza indimenticabile sotto il palco. Non perdere questa occasione esclusiva: due serate imperdibili con Elodie al PalaRescifina, un appuntamento da segnare in agenda e vivere a tutto ritmo!

