Elodie allo stadio Maradona con la maglia del Napoli Gigi D' Alessio sale sul palco e intona il coro da stadio

L’atmosfera era incandescentemente emozionante: Elodie, avvolta dalla passione dei tifosi e indossando la maglia del Napoli, ha acceso il Maradona con il suo talento. Gigi D’Alessio sale sul palco e intona il coro da stadio, un momento che resterà nella storia della musica e dello sport. Un concerto epico che ha unito generazioni e superato ogni attesa, segnando un traguardo importante per l’arte femminile.

È un concerto che resterà storico quello che Elodie ha tenuto a Napoli giovedì 12 giugno: la seconda tappa del suo The Stadium Show, infatti, è coincisa con la prima volta che una cantante donna si è esibita da sola presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Una grande soddisfazione per la cantante.

“Elodie lavorava in discoteca con me, sono contenta che oggi abbia riempito uno stadio sapendo tutte le difficoltà che ha superato”: così Andrea Delogu - Ha condiviso emozioni profonde e un affetto sincero, dimostrando come il talento e la perseveranza possano trasformare i sogni in realtà.

