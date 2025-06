Eliseo per ora non conferma annullamento conferenza Onu

Mentre si diffondono voci di un possibile rinvio della Conferenza ONU sui due Stati, l’Eliseo precisa che il presidente Macron è ancora impegnato nei suoi importanti contatti internazionali. Attualmente in conversazione con il presidente egiziano Al-Sisi, il capo dello Stato francese continua a lavorare per trovare soluzioni condivise, lasciando aperta la possibilità di confermare o modificare i piani iniziali. La situazione resta in evoluzione, e gli sviluppi sono da seguire attentamente.

Rispondendo a una domanda sul rinvio della Conferenza Onu sui due Stati, come annunciato da alcune fonti, una fonte dell'Eliseo ha risposto questo pomeriggio che "il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) prosegue i contatti internazionali e sta parlando in questo momento con il presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi".

