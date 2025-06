Elisabetta Cocciaretto non si ferma è in semifinale a ‘s-Hertogenbosch

Elisabetta Cocciaretto continua a stupire: la talentuosa marchigiana vola in semifinale al WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, raggiungendo un risultato storico quest’anno. Dopo aver battuto l’olandese Suzan Lamens, si proietta tra le migliori quattro del torneo, lasciando alle spalle oltre un anno di attese. La sua determinazione e talento promettono ancora grandi emozioni: ora, per Elisabetta, l’obiettivo è di scrivere una nuova pagina di successi.

Elisabetta Cocciaretto è tra le migliori quattro del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch. Approdo in semifinale per la marchigiana, per la prima volta quest’anno tanto avanti in un torneo. Battuta l’olandese Suzan Lamens per 6-2 7-6(4): ora per lei, che non vedeva una semifinale dal WTA di Birmingham di un anno fa, una tra la rumena Elena-Gabriela Ruse, passata dalle qualificazioni, e la canadese Bianca Andreescu, che ha finora fatto buon uso della wild card concessale. Davanti a un pubblico chiaramente più numeroso rispetto ai match precedenti sul campo 1, complice la presenza di una giocatrice di casa, a Cocciaretto riesce subito il break. 🔗 Leggi su Oasport.it