Elicottero tra Lentate e Misinto per incidente sulla provinciale

Stamattina, tra Lentate sul Seveso e Misinto, un incidente sulla SP 152 ha richiesto l'intervento di un elicottero. Coinvolti una moto e un'auto, l'emergenza ha mobilitato i soccorsi in frazione Birago, evidenziando la gravità della situazione. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma la scena rimane impressa agli occhi di chi ha assistito a questo drammatico episodio. L’intera comunità si stringe attorno ai coinvolti, nella speranza di un pronto recupero.

Intervento dell’elicottero questa mattina tra Lentate sul Seveso e Misinto per un incidente che ha coinvolto una moto e un’auto. L’incidente si è verificato poco prima delle 9 sulla Sp 152, strada provinciale che collega la frazione Birago di Lentate sul Seveso a Misinto. Incidente in frazione Birago, elicottero tra Lentate e Misinto Per cause . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: lentate - incidente - elicottero - misinto

Elicottero tra Lentate e Misinto per incidente sulla provinciale; Elicottero a Lazzate per incidente tra moto e macchina, 48enne in ospedale; La tragedia di Lazzate, Sebastian Monguzzi morto in moto, il figlio morì investito da un'auto a 10 anni.

Incidente a Lentate sul Seveso, furgone si ribalta lungo l’A36: ferito il conducente Scrive msn.com: Lentate (Monza), 6 marzo 2025 – Grave incidente, oggi poco prima delle 13, lungo l’A36, in direzione A8-