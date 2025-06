Elicottero tocca un altro velivolo e precipita vicino al monte Rota a Dobbiaco morto il pilota Uwe Werner

Un tragico incidente in Alto Adige scuote il mondo dell’aviazione: due elicotteri si sono sfiorati in volo sopra Dobbiaco, con uno dei due che ha toccato un altro velivolo prima di precipitare sul Monte Rota. Purtroppo, il pilota tedesco Uwe Werner di 59 anni non ce l’ha fatta, perdendo la vita in questa drammatica tragedia. L’accaduto solleva ancora una volta importanti riflessioni sulla sicurezza nei voli turistici e di trasporto.

