Elenchi aggiuntivi I Fascia GPS | come sciogliere la riserva dal 16 giugno Chiarimenti

Se sei inserito negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS con riserva, è fondamentale conoscere le scadenze e la procedura per comunicare il conseguimento del titolo. Dal 16 giugno al 3 luglio, potrai ufficialmente sciogliere la riserva e consolidare la tua posizione. Scopri passo passo come procedere e preparati al meglio per le future graduatorie 2025/26: ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere opportunità importanti.

Aspiranti docenti inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: la finestra per comunicare il conseguimento del titolo è dal 16 giugno al 3 luglio. Ecco la procedura e le scadenze da non dimenticare per le graduatorie 202526. Elenchi aggiuntivi I Fascia GPS: le scadenze per lo scioglimento della riserva Gli aspiranti docenti .

