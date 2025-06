Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia | dal 16 giugno al 3 luglio si potrà sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il 30 giugno

Se sei tra gli aspiranti iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS prima fascia, segnati le date fondamentali: dal 16 giugno al 3 luglio potrai finalmente sciogliere la riserva, a condizione che il titolo sia conseguito entro il 30 giugno. Un'opportunità importante per consolidare il proprio ruolo e avviare un nuovo capitolo nella carriera scolastica. Scopri come procedere e non perdere questa occasione!

Gli aspiranti che entro il 29 aprile si sono iscritti con riserva nell'elenco aggiuntivo alla GPS, in base alle indicazioni del dm n. 26del 19 febbraio 2025, dovranno fare attenzione alle modalità di scioglimento della stessa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: riserva - giugno - entro - elenchi

Elenchi aggiuntivi GPS 2025: scioglimento riserva riguarda solo titoli conseguiti in Italia entro il 30 giugno, non il titolo estero. CHIARIMENTI - Per l'anno scolastico 2025/26, gli elenchi aggiuntivi GPS saranno disponibili dal 16 giugno al 3 luglio.

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia: scioglimento della riserva dal 16 giugno al 3 luglio. Scelta delle max 150 preferenze in estate Per lo scioglimento della riserva è richiesto il conseguimento del titolo entro il 30 giugno L'istanza di scioglimento della rise - facebook.com Vai su Facebook

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia: dal 16 giugno al 3 luglio si potrà sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il 30 giugno Vai su X

Elenchi aggiuntivi GPS 2025, dal 16 giugno e fino al 3 luglio si potrà dichiarare il conseguimento del titolo e lo scioglimento della riserva; Scioglimento riserva GPS 2025: solo per titolo conseguito entro il 30 giugno. Siamo alle solite: alcune Università fanno in tempo, altre no; Scioglimento riserva elenchi aggiuntivi Gps dal 16 giugno: cosa dovranno fare gli aspiranti interessati?.

Elenchi aggiuntivi GPS 2025, dal 16 giugno e fino al 3 luglio si potrà dichiarare il conseguimento del titolo e lo scioglimento della riserva Come scrive tecnicadellascuola.it: Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ed entro il 30 giugno 2025 si sono potuti isc ...