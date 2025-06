Elena Barolo e Thais Wiggers tornano single dopo The Couple l’indiscrezione

Elena Barolo e Thais Wiggers, recenti protagoniste di The Couple, sono tornate single dopo l’esperienza televisiva che ha deluso le aspettative. Il loro ritorno in TV, iniziato con entusiasmo, si è rivelato meno fortunato del previsto, lasciando aperte molte domande. Ma la sfortuna non si ferma qui: l’effetto del programma si sarebbe esteso anche…

Elena Barolo e Thais Wiggers sono state tra le protagoniste di The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, che ha segnato di fatto il loro ritorno in TV, dopo tanti anni. Un ritorno non proprio fortunato, come ci si poteva augurare. Non è un segreto che il programma abbia raccolto ascolti insufficienti, ben al di sotto delle aspettative, ma la “sfortuna” non si limiterebbe a questo. L’effetto- The Couple si sarebbe abbattuto anche sulla vita sentimentale delle due ex Veline di Striscia che, stando a un’indiscrezione, sarebbero tornate single proprio nelle ultime settimane. Elena Barolo e Thais Wiggers di nuovo single. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elena Barolo e Thais Wiggers tornano single dopo The Couple, l’indiscrezione

