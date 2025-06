Effetto scudetto Confesercenti | A Napoli incassi per 165 milioni

L'effetto Scudetto di Confesercenti a Napoli ha portato incassi record di 165 milioni di euro, confermando il grande entusiasmo e la voglia di festeggiare della città. Un’ondata di visitatori ha trasformato le strade in un vivido spettacolo di passione sportiva, contribuendo a rilanciare il turismo e l’economia locale. Questo fenomeno dimostra quanto lo sport possa essere un vero volano di sviluppo, unendo comunità e promuovendo opportunità senza precedenti.

Un ulteriore aumento di visitatori ha coinvolto la città grazie al quarto scudetto conquistato dal Napoli. È quanto emerge dal report del Centro Studi di Confesercenti Campania, che ha analizzato il trend degli ultimi fine settimana di maggio (23-24-25 e 30-31 e 1° giugno) e ha stimato.

