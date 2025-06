Educazione cura e solidarietà | Monza premia i suoi eroi quotidiani Ecco i nomi del Giovannino d' oro 2025

Monza celebra con orgoglio i suoi eroi quotidiani, uomini e donne che con cura, solidarietà e dedizione rendono la città un luogo migliore. Martedì 24 giugno, sotto i suggestivi portici dell’Arengario, saranno svelati i nomi dei cinque straordinari cittadini premiati con il Giovannino d’Oro 2025, onorando invece di celebrare solo il patrono San Giovanni. Questa cerimonia è un tributo alla loro generosità e impegno, simboli di un senso profondo di comunità che merita di essere riconosciuto e condiviso.

