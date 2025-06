Edu-larp | la scuola che si mette in gioco per diventare reale

Edu LARP, la scuola che si mette in gioco per diventare reale, apre le porte a un mondo di coinvolgimento e scoperta. Con il progetto “Edu-larp – Esperienze immersive per le scuole e le nuove generazioni”, promosso da Roma Capitale, oltre 80 studenti di sette istituti superiori hanno intrapreso un percorso innovativo che unisce gioco di ruolo dal vivo, cittadinanza attiva e storytelling. Tra maggio e giugno 2025, tra laboratori in...

Con il progetto “Edu-larp – Esperienze immersive per le scuole e le nuove generazioni”, promosso da Roma Capitale, oltre 80 studenti di sette istituti superiori sono stati coinvolti un percorso formativo che unisce gioco di ruolo dal vivo, cittadinanza attiva e storytelling. Un’esperienza che trasforma la scuola in un luogo vivo, coinvolgente, capace di interrogare il presente e immaginare il futuro. Tra maggio e giugno 2025, tra laboratori in aula e performance immersive in spazi culturali della città, gli studenti hanno affrontato temi civici, sociali e relazionali attraverso il linguaggio potente dell’ edu-larp, giochi di ruolo progettati per la formazione, in cui ogni studente è protagonista attivo della narrazione e delle scelte collettive. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: larp - scuola - gioco - mette

Edu-larp: la scuola che si mette in gioco per diventare “reale”; Role playing a scuola, esempi pratici: come farlo dal vivo per vivere la letteratura oltre che studiarla?; Errani/Paolini in finale: orario e dove vedere la partita in tv.

LARP: dieci consigli per iniziare una nuova campagna tomshw.it scrive: E' molto probabile che il gruppo con cui hai scelto di giocare proponga un formato in cui ogni partecipante deve costruirsi da ...