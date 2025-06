Edili senza stipendio occupano il cantiere

Gli edili senza stipendio occupano un cantiere a Genova, creando un forte segnale di crisi e insicurezza nel settore. Se solo si fosse raggiunto il quorum nel referendum sugli appalti di domenica e lunedì scorsi, le cose sarebbero potute cambiare radicalmente: perché in questa giungla di appalti e subappalti, le decisioni collettive sono più che mai decisive per garantire diritti e tutela ai lavoratori.

