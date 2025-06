Ederson Juventus novità dopo l’addio di Giuntoli | il centrocampista dell’Atalanta non è più un obiettivo dei bianconeri? Cosa succede

Dopo l’addio di Giuntoli, le voci sul futuro di Ederson, il centrocampista dell’Atalanta, sembrano raffreddarsi. La trattativa che poteva riaccendersi quest’estate si è ormai arenata, lasciando i tifosi bianconeri con molte domande. Ma cosa può succedere ora? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti e le possibili evoluzioni di questa intricata situazione di mercato.

Ederson Juventus, non è più un obiettivo? Cosa succede dopo l’addio di Giuntoli: la rivelazione e gli ultimi aggiornamenti. Come rivelato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, il nome di Ederson sarebbe potuto tornare di moda quest’estate per il calciomercato Juve. Fosse rimasto a Torino, svela l’esperto di mercato, Giuntoli sarebbe potuto tornare a bussare alla porta dell’Atalanta per il brasiliano. Il suo nome si è ora raffreddato per i bianconeri, con la Dea che chiede oltre 40-50 milioni per il suo cartellino. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com