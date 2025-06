Ederson Juve Sky | è lui il primissimo nome per il centrocampo! Concorrenza dell’Al Hilal resistono anche due alternative | ultime

Ederson, il grande obiettivo della Juventus per il centrocampo, si conferma il primissimo nome nel mirino dei bianconeri. Sky Sport svela che, nonostante la concorrenza dell’Al Hilal, la Juve resta decisa a portare a termine l’affare e ha anche due alternative affidabili in vista. Tutti gli aggiornamenti sul mercato bianconero promettono di tenere incollati tifosi e appassionati: il futuro del centrocampo si definisce con decisione e suspense.

Ederson Juve (Sky): è lui il primissimo nome per il centrocampo! Concorrenza dell'Al Hilal, resistono anche due alternative: tutti gli aggiornamenti. Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il mercato Juve, che ha tra gli obiettivi anche l'acquisto di almeno un nuovo centrocampista di spessore. Il primo nome nella lista è quello di Ederson. Sul brasiliano c'è anche l' Al Hilal, ma i bianconeri potrebbero presto formulare un'offerta. Due le possibili alternative: Sandro Tonali del Newcastle e Davide Frattesi dell' Inter, due piste però molto più complicate.

