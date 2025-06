Ecco perché Israele ha deciso di attaccare ora | Programma nucleare vicino a punto di non ritorno

Israele ha deciso di intervenire ora nel suo conflitto con l’Iran, dichiarando un attacco preventivo al suo programma nucleare. Secondo le autorità israeliane, il progetto militare nucleare iraniano aveva raggiunto un livello così avanzato da costituire una minaccia esistenziale. Questa mossa, descritta come un'azione precauzionale, sottolinea la crescente tensione nella regione e il rischio di escalation. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione?

In una dichiarazione diffusa subito dopo aver iniziato l'attacco sul programma nucleare iraniano, l'Idf ha descritto il ricorso alla forza come un «attacco preventivo». Perché preventivo? Perché, secondo la valutazione dei responsabili della sicurezza israeliana riportata dal Times of Israel, il programma militare nucleari iraniano era avanzato fino al punto di rappresentare una minaccia esistenziale.

