Ecco l’ultimo sotterfugio della Cina per evitare i limiti all’export imposti dagli Usa

La Cina sta affinando le sue strategie per aggirare i divieti americani all’export, esplorando vie sempre più ingegnose. Dopo aver puntato sull’autosufficienza nello sviluppo di chip nazionali, Pechino ora si rivolge a paesi terzi e alleati strategici per ottenere tecnologia e know-how. Un approccio che testimonia la determinazione cinese nel mantenere il passo in un contesto internazionale sempre più competitivo e complesso. Ma quali saranno le conseguenze di queste mosse?

Che la Cina segua delle vie alternative per reperire tecnologia americana è ormai cosa nota. Ma Pechino sta perseguendo tante strade. La prima è costruita internamente, con lo sviluppo dei propri chip che sostituiscono quelli statunitensi non più reperibili (direttamente): d’altronde, sottolineano alcuni, quando c’è da fare di necessità virtù vengono stimolati i migliori talenti nazionali. L’altra strada invece portava ai Paesi terzi alleati di Washington, a cui i cinesi hanno bussato per reperire i semiconduttori sfruttando una falla nel sistema occidentale. È stato rafforzato dalle politiche della Casa Bianca, prima con Joe Biden e adesso con Donald Trump, che hanno reso ancor più difficile l’esportazione del proprio know-how verso la Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco l’ultimo sotterfugio della Cina per evitare i limiti all’export imposti dagli Usa

In questa notizia si parla di: cina - ecco - sotterfugio - evitare

Ecco come viene visto dalla Cina il nuovo Papa Leone XIV - Nel gennaio 2023, papa Francesco ha sorpreso il mondo nominando un outsider per il Dicastero per i vescovi.

Ecco l’ultimo sotterfugio della Cina per evitare i limiti all’export imposti dagli Usa; Livelli essenziali e sistema dei trasporti: ecco l’ennesimo sotterfugio per evitare di risolvere i problemi.

Ecco l’ultimo sotterfugio della Cina per evitare i limiti all’export imposti dagli Usa Secondo formiche.net: La Cina riesce a sfuggire ai limiti sulla tecnologia imposti dagli Stati Uniti rifornendosi da paesi terzi che hanno know-