Ecco la Notte gialla | sarà la festa dei prodotti enogastronomici a km 0

Ecco la notte gialla, un evento unico che celebra la ricchezza dei prodotti enogastronomici a km 0 nel cuore di Padova. Nato in Veneto e subito abbracciato da produttori, ristoratori e consumatori, questa festa trasforma Piazza della Frutta in un vibrante palcoscenico di sapori autentici e tradizione. Mercoledì 18 giugno, dalle 17 fino a mezzanotte, la città del Santo si illumina di gusto e passione, creando un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della buona tavola.

E’ nato in Veneto e proprio a Padova ha trovato subito i suoi follower: produttori, consumatori, ristoratori, esercenti. Per questo la “città del Santo” festeggia il km 0 con la prima “Notte Gialla” mercoledì prossimo, 18 giugno. Dalle 17 fino a mezzanotte piazza della Frutta si accende con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ecco la "Notte gialla": sarà la festa dei prodotti enogastronomici a km 0

Ecco finalmente i due piatti in degustazione per La Notte del Caciaro | A cena con Antonelli Egizi ? IL SALTO DELLA QUAGLIA | Carciofo alla romana e uovo di quaglia in camicia con fonduta di Liquirì In abbinamento: GIORNI TRANQUILLI A VICHY | Cockta Vai su Facebook

