Ecco il primo Ecopunto Amiu in Valpolcevera | aprirà la strada ai lavori in via Vezzani

Un passo avanti verso un ambiente più pulito e sostenibile. Oggi, venerdì 13 giugno, in via Vezzani 30r, apre il primo Ecopunto Amiu del Municipio Valpolcevera, trasformando uno spazio chiuso da anni in un punto di raccolta efficiente, ordinato e accessibile. Questa innovazione segna un importante progresso nella gestione dei rifiuti, promuovendo la partecipazione civica e rispettando l’ambiente. Un risultato che testimonia l’impegno della comunità verso un futuro più verde e responsabile.

