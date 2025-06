Ecco dove sono stati spostati gli aerei israeliani per paura di ritorsioni

In un difficile gioco di strategia e prudenza, le compagnie israeliane hanno spostato i loro aerei in Europa, Italia inclusa, per proteggersi da eventuali ritorsioni dopo l'attacco all'Iran. Alcuni velivoli, per√≤, sono rimasti all'estero, evidenziando la complessit√† delle decisioni prese in tempi di tensione internazionale. Questo spostamento inatteso sottolinea quanto siano fragili e vulnerabili anche le rotte pi√Ļ consolidate nel contesto geopolitico attuale.

Dopo l'attacco all'Iran le compagnie israeliane hanno spostato prevalentemente in Europa (anche in Italia) i loro aerei. Alcuni, invece, non sono stati fatti rientrare dall'estero.

