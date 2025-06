Eccidio di via Scobar deposta una corona d' alloro per i carabinieri uccisi il 13 giugno dell' 83

Questa mattina, in un momento di grande commozione, si è svolta la cerimonia di commemorazione del 42º anniversario dell’eccidio di via Scobar, un tragico evento che ha segnato profondamente la storia delle forze dell’ordine italiane. Deposta una corona d’alloro in onore dei carabinieri Mario D’Aleo, Giuseppe Bommarito e Pietro Morici, vittime di un vile agguato mafioso, si rinnova il ricordo di un coraggio senza tempo.

Questa mattina, si è svolta la cerimonia di commemorazione del 42esimo anniversario dell’eccidio del capitano Mario D’Aleo, dell’appuntato Giuseppe Bommarito e del carabiniere Pietro Morici, tutti decorati di “Medaglio d’Oro al valor civile alla memoria”, vittime di un agguato mafioso il 13. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Eccidio di via Scobar, deposta una corona d'alloro per i carabinieri uccisi il 13 giugno dell'83

In questa notizia si parla di: eccidio - scobar - deposta - corona

Eccidio di via Scobar, deposta una corona d'alloro per i carabinieri uccisi il 13 giugno dell'83; 42 anni fa la strage di via Scobar, oggi la commemorazione; 40 anni dalla strage di via Scobar. A Palermo il Comandante dell’Arma ricorda D’Aleo, Bommarito e Morici.

42 anni fa la strage di via Scobar, oggi la commemorazione - In quell’agguato caddero il capitano Mario D’Aleo, l’appuntato Giuseppe Bommarito e il carabiniere Pietro Morici MONREALE, 13 giugno – Si è svolta questa ... Scrive monrealenews.it

Ricordati i tre carabinieri uccisi dalla mafia in via Scobar - Questa mattina, in occasione del 41esimo anniversario dell'eccidio ... Come scrive msn.com

Una corona in ricordo dell’eccidio - L'Amministrazione comunale di Modena ha commemorato le vittime dell'eccidio di piazza Grande ... Secondo ilrestodelcarlino.it