EasyPark Group si trasforma in Arrive | una nuova piattaforma globale di mobilità

EasyPark Group si trasforma in Arrive, una piattaforma globale di mobilità che unisce i più importanti brand del settore, tra cui EasyPark, Flowbird, ParkMobile e altri ancora. Questa evoluzione riflette la crescita straordinaria degli ultimi 12 mesi, grazie all'integrazione di soluzioni innovative e a un’offerta sempre più completa. È arrivato il momento di adottare una nuova identità che rappresenti al meglio il futuro della mobilità intelligente e sostenibile.

EasyPark Group diventa Arrive, una piattaforma globale di mobilità che raccoglie i brand EasyPark, Flowbird, ParkMobile, Parkopedia, RingGo, Yellowbrick, YourParkingSpace. "La crescita esponenziale che abbiamo registrato negli ultimi 12 mesi, grazie soprattutto all'integrazione di Flowbird e Parkopedia, ha esteso notevolmente il nostro raggio d'azione e arricchito la nostra offerta. Era arrivato il momento di adottare una struttura e un'identità aziendale capaci di rappresentare l'intero portfolio di soluzioni che offriamo, andando oltre i confini del solo ambito della sosta" spiega Cameron Clayton, ceo di Arrive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - EasyPark Group si trasforma in Arrive: una nuova piattaforma globale di mobilità

In questa notizia si parla di: easypark - group - arrive - piattaforma

EasyPark Group cambia nome, diventa Arrive; EasyPark Group diventa Arrive, per creare la principale piattaforma globale di mobilità; Devi parcheggiare in città? Questa potrebbe diventare l'app definitiva.

EasyPark Group si trasforma in Arrive: una nuova piattaforma globale di mobilità - Arrive, la nuova identità di EasyPark Group, integra brand leader per rivoluzionare la mobilità in oltre 90 Paesi. quotidiano.net scrive

EasyPark Group diventa “Arrive”. Obiettivo rendere le città più vivibili - Oggi EasyPark Group, leader nelle soluzioni digitali per la sosta e la mobilità, ha annunciato il nuovo nome e la nuova i ... Lo riporta ferpress.it

EasyPark Group acquisisce Parkopedia - Insieme, continueremo a rendere i percorsi degli automobilisti più agevoli e a creare una piattaforma aperta per l'intera industria della mobilità globale. Si legge su adnkronos.com