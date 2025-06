EA SPORTS FC 25 e Need for Speed Unbound arrivano su Amazon Luna | il cloud gaming si accende con i titoli EA

Amazon Luna accende i riflettori sui titoli EA, portando due protagonisti del mondo gaming direttamente nel cloud. EA SPORTS FC 25 e Need for Speed Unbound sono ora disponibili, offrendo un’esperienza di gioco immediata, senza download o hardware costosi. La rivoluzione del gaming in streaming continua a sorprendere: scopri come vivere l’adrenalina dei titoli EA ovunque tu sia. Non perdere questa opportunità , prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!

Amazon Luna continua a espandere la sua offerta di giochi in cloud e oggi accoglie due pesi massimi del catalogo Electronic Arts: EA SPORTS FC 25 e Need for Speed Unbound. A partire da giovedì 12 giugno, questi titoli sono ufficialmente disponibili su Luna, offrendo agli utenti un’esperienza di gioco immediata e senza bisogno di download o hardware di fascia alta. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! EA SPORTS FC 25 è il nuovo capitolo della celebre simulazione calcistica targata EA. Con oltre 19.000 giocatori, 700 squadre e più di 30 campionati, è l’esperienza calcistica più autentica di sempre, ora accessibile anche via cloud. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - EA SPORTS FC 25 e Need for Speed Unbound arrivano su Amazon Luna: il cloud gaming si accende con i titoli EA

