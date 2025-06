ea fc 25 team 1 mutaforma elenco carte speciali della prima squadra shapeshifters

Preparati a un nuovo livello di adrenalina con EA Sports FC 25! Il Team 1 Mutaforma, una selezione di carte speciali della prima squadra Shapeshifters, rivoluzionerà il tuo modo di giocare in Ultimate Team. Disponibili solo per un periodo limitato a partire da venerdì 13 giugno alle 19:00, queste carte ti permetteranno di cambiare ruolo, attivare nuovi gameplay e potenziare le statistiche dei tuoi campioni. Scopri un universo alternativo di FUT in cui i campioni più...

Il Team 1 Mutaforma di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le carte speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 13 giugno. In questa campagna, i cambi di ruolo, i nuovi playstels ed i bonus a certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse che ti permetteranno di rinnovare e rinforzare la tua squadra FUT. Scopri un universo alternativo di FUT in cui i campioni più affermati sfoggiano nuove abilità e caratteristiche in campo. I Mutaforma trasformano una serie di calciatori in nuovi campioni donando loro abilità, playstyles e ruoli differenti per sbloccare maggiori possibilità nella creazione della rosa. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it