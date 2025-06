E45 lavori in corso | chiusura notturna per la galleria Montecoronaro

Lavori in corso sulla E45: la chiusura notturna della galleria Montecoronaro è un passo fondamentale per garantire sicurezza e miglioramento delle infrastrutture. Durante queste attività manutentive e di verifica degli impianti, si mira a ridurre al minimo i disagi agli automobilisti. Per questo motivo, le operazioni sono state programmate in orari strategici, quando il traffico è meno intenso. Continua a leggere per scoprire come pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

Al via le attività manutentive e di verifica degli impianti a servizio della galleria Montecoronaro, lungo la E45. "Al fine di creare il minor impatto alla circolazione lo svolgimento delle suddette attività, che devono essere eseguite in assenza di traffico, è stato programmato in orario.

