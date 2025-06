È ufficiale | Google sta per dismettere le Watch Face legacy e le Android Instant Apps

Se sei appassionato di Wear OS o utilizzi ancora le app Android Instant, è il momento di prepararsi ai cambiamenti in arrivo. Google ha annunciato ufficialmente che nei prossimi mesi dismetterà definitivamente i quadranti legacy e le app istantanee obsolete, aprendo la strada a un futuro più innovativo e performante. Scopriamo insieme cosa cambia e come adattarsi al nuovo panorama tecnologico di Google.

Quadranti di Wear OS realizzati in vecchi formati e app istantanee di Android verranno definitivamente dismessi da Google nei prossimi mesi.

