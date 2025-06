È storia Nella Coppa delle big

200 volte nella storia, la coppa delle big si è acceso di emozioni uniche. È qui la vera festa: una città intera ha vissuto con il fiato sospeso, seguendo il risultato di Atalanta-Roma (2-1), un passo decisivo per conquistare la tanto ambita Champions League. A Casteldebole, calciatori, staff e tifosi si sono uniti in un abbraccio collettivo, pronti a scrivere un’altra pagina epica. E ora, la Roma di De Rossi alla...

E' qui la festa. La festa di una città che è rimasta col fiato sospeso incollata al televisore per conoscere il verdetto di Atalanta-Roma (2-1), passaggio indispensabile per ottenere il definitivo timbro Champions sulla trionfale stagione dei rossoblù. Visione collettiva della partita anche a Casteldebole, dove calciatori, staff tecnico e dirigenti hanno fatto corpo unico davanti alla partita-verità di Bergamo. Ebbene: la Roma di De Rossi alla fine non ha vinto e sotto le Due Torri è esplosa, incontenibile, la gioia per una stagione che resterà nella storia. Il giorno prima i rossoblù avevano battuto per due reti a zero il Napoli allo stadio Mardona facendo l'ultimo grande passo per la partecipazione alla Coppa dalle grandi orecchie.