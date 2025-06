È stato il preferito all time di Juric può prenderlo facile | resta solo un dubbio

Ivan Juric, dopo aver condiviso un legame speciale con un giocatore che ha difeso e sostenuto a spada tratta, ora si trova alla guida dell’Atalanta. Quel rapporto, una volta forte e intenso, potrebbe riaccendersi o forse aver subito dei cambiamenti. La domanda che rimane è: quanto può ancora contare quel passato nel nuovo capitolo della sua carriera? Lo scenario è aperto, ma il futuro promette sorprese inaspettate.

Lo ha voluto, lo ha difeso, si è persino scontrato per lui. Ora che Juric ha cambiato panchina, quel legame potrebbe riaccendersi. Ma non è detto che sia rimasto intatto (AnsaFoto) – serieanews.com Ivan Juric ha da poco messo piede nella sua nuova avventura all'Atalanta, laddove raccoglierà l'eredità di Gian Piero Gasperini. Sono tante le cose da capire, perché il progetto nerazzurro era arrivato a un climax che sarà difficile tenere alto, a meno di rivoluzionare tutto e provare a ripartire quasi da zero. Indubitabilmente ci saranno diverse cessioni pesanti, anche perché alcuni calciatori si sentivano già a fine ciclo con Gasperini, altri stanno riflettendo sul proprio futuro da quando il loro mentore ha deciso di lasciare per andare alla Roma.

