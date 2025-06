È quasi pronta la nuova caserma dei carabinieri di Oggiono

La nuova caserma dei Carabinieri di Oggiono si avvicina a diventare realtà, segnando un importante miglioramento per la sicurezza della comunità. Dopo anni di attese e ostacoli burocratici, i lavori stanno per concludersi, promettendo un presidio più moderno ed efficiente. Con questa realizzazione, Oggiono rafforza il proprio impegno verso la legalità e la tutela dei cittadini, consolidando un passo fondamentale per il territorio.

La nuova caserma dei carabinieri di Oggiono è quasi finita al completamento dopo anni di ritardi e difficoltà burocratiche. Secondo quanto fatto sapere dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta a un'interrogazione parlamentare, l'opera è sostanzialmente ultimata nelle parti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - È quasi pronta la nuova caserma dei carabinieri di Oggiono

In questa notizia si parla di: caserma - carabinieri - oggiono - quasi

A lezione di legalità, gli studenti di Tremestieri visitano la caserma Messina Sud dei carabinieri - Questa mattina, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado di Tremestieri hanno visitato la caserma della Compagnia Carabinieri Messina Sud.

È quasi pronta la nuova caserma dei carabinieri di Oggiono; Oggiono: lento avanzamento per la nuova caserma. Dopo 13 anni quasi pronta solo una parte; Caserma sotto esame: una beffa a metà.

È quasi pronta la nuova caserma dei carabinieri di Oggiono Come scrive leccotoday.it: I lavori sono praticamente terminati, restano da definire alcuni aspetti tecnici.