È possibile La mia esperienza con un bambino con ADHD e disturbo oppositivo Non è facile ma è possibile

Il percorso con un bambino con ADHD e disturbo oppositivo può sembrare arduo, ma è assolutamente possibile. La mia prima esperienza di sostegno, nel 2020, è stata una sfida intensa: lui a terra, urlava e stringeva forbici, ma ho capito che non era una battaglia contro di lui, bensì per lui. Con pazienza e determinazione, ogni ostacolo si può superare, e i risultati sono incredibili. È possibile, e la strada vale ogni sforzo.

Il mio primo giorno di sostegno non lo dimenticherò mai. Era il 2020. Lui era a terra, urlava, scalciava e stringeva un paio di forbici. Aveva solo sette anni. Io non lo conoscevo ancora, ma sapevo che davanti a me avevo una battaglia. Una battaglia vera, ma non contro di lui.

