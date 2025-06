‘È passato col rosso a 120 all’ora’ Schianto mortale in viale Italia

Un tragico scontro sulla strada ha scosso la città di La Spezia, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. Un’auto, passata col rosso a 120 all’ora, ha causato un incidente devastante che ha portato via una vita preziosa e lasciato altri gravemente feriti. La cronaca si trasforma in un monito: il rispetto delle regole è una questione di vita o di morte.

La Spezia, 13 giugno 2025 – Andava fortissimo. E col semaforo rosso ha tirato dritto centrando in pieno un’altra auto. In quel drammatico incidente la notte del 29 gennaio perse la vita Giovanni Benassi 70 anni, appena uscito dal pronto soccorso dove era stato portato per un malore poche ore prima dalla moglie, il figlio e la nuora, tutti rimasti gravemente feriti nello schianto. Episodio ricostruito ieri in tribunale nel corso dell’ incidente probatorio, dove è stato sentito il perito incaricato dal gip Marinella Acerbi di elaborare la dinamica dei fatti, in primis le responsabilità sulle quali fin da subito c’erano però pochissimi dubbi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘È passato col rosso a 120 all’ora’. Schianto mortale in viale Italia

